L’Inter si affida a Sanchez in attacco: ecco le aspettative su di lui

Il lungo stop che attende Arnautovic ha creato un po’ di apprensione in casa Inter, con l’attacco ridotto all’osso e con tanti impegni da affrontare. Per questo motivo, Inzaghi si aspetta molto da Sanchez, ancora un po’ ai margini in questo inizio di stagione.

Secondo Tuttosport, il tecnico e tutta la dirigenza nerazzurra confidano molto nella voglia di fare dell’attaccante cileno, con la speranza che possa replicare l’exploit avuto nella scorsa stagione al Marsiglia.

Ora, il suo minutaggio dovrà necessariamente aumentare e Sanchez è chiamato a dare risposte importanti, per dimostrarsi un’alternativa valida a Thuram e Lautaro Martinez. La prima occasione da titolare potrebbe arrivare già con il Sassuolo.

L’opinione di Passione Inter

Vista la situazione attuale, Sanchez è più di una riserva. Il cileno sarà fondamentale in molte gare per dare nuove energie all’attacco dell’Inter e dovrà essere capace di dare un contributo importante. Al Marsiglia si era ritrovato anche a livello realizzativo e ora dovrà essere in grado di riconfermarsi.