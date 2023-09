Ecco il sostituto di Arnautovic: “Si sta già allenando con Inzaghi”

Inzaghi è alla ricerca di nuove soluzioni per il suo attacco, a corto di uomini dopo l’infortunio occorso ad Arnautovic in Empoli-Inter. Esclusa la possibilità di tornare sul mercato, il tecnico dovrà trovare una soluzione interna.

Come riportato da Tuttosport, il sostituto dell’austriaco l’Inter potrebbe avercelo già in casa. Si tratta di Amadou Sarr, attaccante classe 2004 della Primavera nerazzurra, già convocato un paio di volte in Prima Squadra in questo inizio di stagione.

Ora la permanenza dell’attaccante italiano nella rosa di Inzaghi dovrebbe diventare stabile, tanto che già ieri presente negli allenamenti della squadra nerazzurra e, sicuramente, siederà in panchina contro il Sassuolo. Da capire se presto arriverà anche il suo esordio in Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Sarr potrebbe diventare una soluzione per l’Inter, viste anche le ottime prestazioni che sta fornendo in questa prima parte di stagione con la squadra di Chivu. Il classe 2004 deve ancora maturare, ma potrebbe essere una preziosa risorsa a sorpresa per Inzaghi. Noi abbiamo provato a conoscerlo meglio con il nostro identikit.