Oggi il CdA dell’Inter per approvare il bilancio: il rosso è dimezzato

Atteso per oggi un incontro importante per l’Inter a livello societario. In mattinata, infatti, si terrà il Consiglio d’Amministrazione per approvare il bilancio dell’esercizio chiusosi lo scorso giugno e caratterizzato dai tanti incassi arrivati grazie all’ottimo percorso in Champions League.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli introiti europei, tra premi, diritti tv e botteghino, dovrebbero superare i 100 milioni di euro. Un numero importante, che ha aiutato l’Inter a diminuire il rosso di quasi la metà rispetto alla scorsa stagione: -85 milioni di euro, contro -140.

È quello che evidenzierà Zhang, in collegamento telematico da Nanchino, davanti agli altri membri del CdA nerazzurro. Un risultato importante, raggiunto grazie ai traguardi sportivi. Il passivo, peraltro, avrebbe potuto essere ancora più basso, se Digitalbits avesse versato i 22 milioni di euro pattuiti.