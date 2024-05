Anche Zilliacus contro Zhang: “Adesso è colpa di Oaktree”

Non poteva mancare, in una giornata così importante per il futuro societario dell’Inter, il pensiero di Thomas Zilliacus. Il finlandese ha postato su X uno screen del comunicato di Steven Zhang nel quale attacca in alcuni passaggi a Oaktree (qui abbiamo provato a interpretarli).

Queste le sue parole: “Quindi adesso è colpa di Oaktree se Suning non riesce a ripagare il prestito? L’Inter ha bisogno di stabilità e continuità, non di proprietari le cui alterne fortune danneggiano società e tifosi. È tempo di un nuovo assetto proprietario“.

Ricordiamo che Zilliacus esprime da anni il suo interesse nei confronti del club nerazzurro e in passato ha affermato di aver avuto dialoghi con lo stesso Zhang per un’eventuale cessione, senza però arrivare a una conclusione.