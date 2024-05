I tre veri passaggi fondamentali del comunicato di Steven Zhang

Il comunicato ufficiale di Steven Zhang, diramato sul sito dell’Inter intorno all’ora di pranzo, ha senza dubbio monopolizzato l’attenzione dei tifosi nerazzurri e non solo durante tutta la giornata di oggi. Qui proviamo a individuare e interpretare tre passaggi chiave della nota, sebbene la situazione resti particolarmente intricata.

1) “Per continuare a sostenere l’Inter, dopo avere già investito nel Club oltre un miliardo, abbiamo aperto la linea di credito con Oaktree, con l’obiettivo di proseguire il progetto vincente che abbiamo avviato nel 2016. Da allora, io e il mio management ci siamo impegnati a sviluppare successi sul campo, allo stesso tempo mantenendo una rigorosa disciplina finanziaria. Il nostro duro lavoro ha dato i suoi frutti. Negli otto anni sotto la nostra gestione, insieme al nostro staff, ai giocatori e agli allenatori, abbiamo conquistato sette trofei, due finali europee, e due volte abbiamo raggiunto la vetta del campionato di Serie A. La leggendaria seconda stella è una testimonianza della nostra crescita e del nostro successo. Naturalmente, tutti i nostri partner, inclusa Oaktree, hanno potuto trarre beneficio dal raggiungimento di tali incredibili traguardi dentro e fuori dal campo“.

Qui Zhang sembra rivendicare i meriti, suoi e della dirigenza che ha scelto, esaltando inoltre il percorso virtuoso dal punto di vista economico che non si è scontrato con le ambizioni del club, come testimoniano i risultati raggiunti. Parla non a caso di “progetto vincente” e di mantenimento di “una rigorosa disciplina finanziaria”. Dopo un breve elenco, sottolinea come anche Oaktree abbia goduto di tali risultati da lui raggiunti. Leggendo tra le righe, sembra quasi voler dire: se l’Inter continuasse con me alla guida in futuro, potrebbe diventare ancor più appetibile rispetto a oggi.

2) “Nel corso dei mesi che hanno condotto alla data di scadenza della struttura di finanziamento con Oaktree, abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner, compresa l’offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato. Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree“.

Si tratta del passaggio più discusso del comunicato. A cosa fa riferimento la soluzione amichevole? E a cosa si riferisce Zhang quando parla di possibilità offerte a Oaktree di avere un ritorno finanziario completo e immediato? Probabilmente all’accordo raggiunto precedentemente con Pimco per un rifinanziamento, tramite il quale il debito con Oaktree sarebbe stato estinto. Una soluzione che, vuoi per le modalità di restituzione (emissione di bond?), vuoi per la clausola sulla percentuale destinata a Oaktree in caso di cessione dell’Inter, probabilmente non era soddisfacente per i californiani. Se battaglia legale dovesse essere, verterà molto probabilmente su questo punto e sui vincoli contrattuali presenti al momento dell’accordo nel 2021.

3) “Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità. A nome dell’Inter e in qualità di Presidente, voglio rassicurare le centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo che faremo tutto il possibile per proteggere i nostri colori, i nostri valori fondanti e la nostra stabilità. Ci impegniamo a lavorare per una risoluzione pacifica con Oaktree e a continuare la nostra storia di successi per la nostra amata Inter“.

Ecco, se il secondo è il passaggio più discusso e aggressivo, questo è il più controverso. Perché l’Inter dovrebbe entrare in una situazione di rischio a livello di stabilità passando a Oaktree? Si riferisce a una stabilità sportiva (raggiunta negli ultimi anni) o a una stabilità economica? E come può Zhang, subito dopo, rassicurare i tifosi dell’Inter dopo aver utilizzato frasi preoccupanti come quelle, per giunta a un giorno dalla premiazione Scudetto che ora sarà inevitabilmente influenzata dalla risonanza mediatica di quanto accaduto oggi? La risoluzione pacifica con Oaktree, infine, non sembra più praticabile: il fondo californiano ha già fatto sapere che non concederà proroghe e che la data di scadenza è martedì mattina. Se il prestito non dovesse essere restituito, scatterà in automatico il cambio di proprietà.