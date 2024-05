Il Sole 24 ore annuncia: “C’è il compratore Inter dietro Oaktree”

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla situazione legata a Steven Zhang, a tre giorni dalla scadenza dei termini per la restituzione del prestito a Oaktree di 375 milioni interessi compresi. Se il passaggio di denaro non avvenisse, il fondo californiano si prenderebbe l’Inter e non sembra avere intenzione di prolungare i termini.

Come riporta Il Sole 24 Ore, la deadline è fissata a martedì mattina. Se il prestito non venisse ripagato, partirebbero in automatico le procedure per l’escussione del pegno e dunque il cambio di proprietà dell’Inter. Ma non è tutto, perché – secondo alcune fonti – Oaktree avrebbe già alle spalle un compratore disposto a prendere il comando del club nerazzurro. I passaggi previsti sarebbero quindi quelli di una breve parentesi di Oaktree alla guida del club, prima dell’acquisto da parte di un nuovo azionista di maggioranza.

Carlo Festa, redattore del quotidiano a tema economico, informa inoltre che le trattative con Pimco (fondo statunitense con il quale sembrava tutto fatto per il rifinanziamento da 430 milioni) si sono raffreddate nelle ultime ore, ma resta una pista da tenere in considerazione poiché non è definitivamente saltata. Certo, più passano le ore più l’ipotesi si allontana.