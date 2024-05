Tavelli (Sky) attacca Zhang in diretta: “I debiti si pagano”

Stanno facendo molto discutere le parole di Fabio Tavelli, giornalista e conduttore di Sky Sport, al momento dell’arrivo del comunicato ufficiale del presidente dell’Inter, Steven Zhang. Queste le sue dichiarazioni su alcuni passaggi della nota:

“A casa mia, quando uno ha un debito l’unica soluzione amichevole è restituire. È amichevole se mi ridai i soldi che ti ho prestato. Cosa significa ottenere un ritorno finanziario completo e immediato? Ti ho prestato soldi, me li ridai. Se è finanziariamente interessante per me non è un problema tuo, faccio fatica a capire. Cos’è un coinvolgimento significativo di Oaktree? C’è un credito e c’è un debito: si chiude se il debitore onora il suo debito e il creditore incassa, altrimenti parte una seconda fase che è quella nella quale creditore si rivale, e in questo caso ci sono in pegno le quote societarie, entrando dunque nella società tramite le quote di Zhang“.

“Quello su cui Zhang ha ragione è il passaggio sul rischio di stabilità per l’Inter, ma a mettere a repentaglio la stabilità è chi contrae un debito e non lo onora, non chi presta soldi e si aspetta alla scadenza di riceverli“.