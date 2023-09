In collegamento su Sky Sport, il noto giornalista sportivo Paolo Condò prova a dare una lettura di come Simone Inzaghi e Stefano Pioli stiano organizzando questo periodo molto denso di partite per Inter e Milan. A suo avviso, nella strategia generale adottata dai due ci sarebbe un punto in comune. Ecco qui di seguito le sue parole.

“Pioli e Inzaghi stanno facendo gli stessi calcoli. Considerano le partite a blocchi di 3 o 4, nei quali poi decidono quale sia la sfida più facile per far riposare i giocatori migliori. Inzaghi ha individuato la gara con il Sassuolo come la più difficile del trittico, però è andata male perché alcuni giocatori sono stanchi, soprattutto gli attaccanti. Ecco perché – conclude Condò – visto l’infortunio di Arnautovic dico già adesso che a Salerno riposerà uno tra Thuram e Lautaro”.