L’inattesa sconfitta interna maturata mercoledì sera contro il Sassuolo va già messa alle spalle. Per l’Inter infatti il periodo è densissimo di partite, al punto tale che rimuginare troppo sulla precedente rischia di far perdere concentrazione su quella successiva. E il prossimo impegno per i nerazzurri arriverà già sabato sera, alle ore 20.45, all’Arechi di Salerno. La Salernitana di Paulo Sousa, che l’anno scorso aveva regalato anche sprazzi di ottimo calcio, in questa stagione ha cominciato con qualche difficoltà di troppo.

In casa Inter oggi si è tornati in campo per preparare la gara. In vista di sabato sono attese delle rotazioni in virtù del tour de force di partite, motivo per cui diventa ancor più importante cercare di recuperare anche gli indisponibili. Arnautovic, ormai si sa, ne avrà per circa due mesi. Su Sensi non è ancora chiara la data del possibile rientro, mentre sabato potrebbe essere il momento giusto per rivedere Juan Cuadrado. Il colombiano sta recuperando dalla tendinite che lo ha colpito ormai qualche settimana fa e Simone Inzaghi spera di poterlo portare quantomeno in panchina.