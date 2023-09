Moratti dimesso dall’ospedale dopo l’operazione

Massimo Moratti torna a casa. A 48 ore dall’intervento di angioplastica, effettuato lo scorso 26 settembre, l’ex patron dell’Inter è stato dimesso dall’Ospedale Galeazzi di Milano.

Come riporta Sky Sport, lo storico presidente nerazzurro non è più ricoverato e potrà proseguire con il decorso post operatorio direttamente dalla propria abitazione. L’operazione di angioplastica – una procedura usata per allargare le arterie coronarie parzialmente o totalmente ostruite – era in programma da tempo e martedì è stata eseguita con successo. Infatti Moratti, proprio per via delle buone condizioni in cui si trova, può tornare a casa a 48 ore dall’intervento.