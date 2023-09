Inter-Investcorp, la conferma dall’Arabia: “Trattative in corso”

L’Inter sembra essere davvero vicina ad una svolta epocale. Il club nerazzurro potrebbe realmente passare nelle mani di un nuovo fondo nel corso dei prossimi mesi, mettendo ufficialmente fine all’era della famiglia Zhang. Una conferma della trattativa è arrivata questa mattina sulle pagine di Tuttosport con l’intervista al giornalista arabo Turki Al Ghamdi.

Il noto cronista dell’Arabia Saudita ha affermato come Investcorp “abbia lavorato negli scorsi mesi per raccogliere capitali” per acquisire le quote di maggioranza dell’Inter e come sostanzialmente la trattativa stia per entrare nel vivo a stretto giro, confermando “che le negoziazioni stanno proseguendo”.

Al Ghamdi ha poi parlato di cifre, mettendo tutto nelle mani di Suning: “Per l’acquisto dell’Inter dovrebbero essere stanziati circa 1.3 miliardi di euro, anche se ora chiaramente si dovrà convincere Zhang a vendere. Il profitto successivo di Investcorp arriverà sviluppando la squadra e ottenendo successi locali e internazionali. Sarà fondamentale avere un proprio stadio per godere di enormi ricavi annuali, come avviene per gli altri top club del mondo”.

Infine, il giornalista ha spiegato perfettamente quali sarebbero le ambizioni del nuovo fondo del Bahrein una volta entrato nel mondo Inter: “Il target di Investcorp sarebbe quello di vincere tutto, in ambito nazionale e internazionale. Quindi si punterebbe sull’ingaggio e il tesseramento di grandi fuoriclasse per raggiungere gli obiettivi prefissati”.