L’identikit di Investcorp, il fondo che vuole l’Inter: “Mai fallito un progetto”

Prosegue la trattativa portata avanti negli ultimi giorni da Investcorp nel tentativo di riuscire a convincere la famiglia Zhang a cedere le quote di maggioranza dell’Inter. Il fondo del Bahrein, come raccontato questa mattina, è convinto che le negoziazioni stiano per entrare finalmente nel vivo con il gruppo Suning.

Di Investcorp, di cui vi avevamo parlato nel nostro approfondimento, nell’edicola di oggi sulle pagine di Tuttosport il noto giornalista arabo Turki Al Ghamdi ha tracciato un profilo a tutto: “Una società con diversi investitori, tra cui Mubadala Investment Company che ne detiene il 20%, fondata nel 1982 dal defunto Nemir Kirdar. Tra i successi più prestigiosi del fondo c’è quello di aver riportato al successo Gucci quando era vicina alla bancarotta”.

Una società che gestisce oggi 50 miliardi di euro con a capo Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, presidente esecutivo del fondo: “Un uomo speciale, con grandissimi obiettivi, amante del calcio e della Sardegna, dove è stato spesso in vacanza. La nostra comunità conosce molto bene il fondo, sanno che ha davanti un grande e prosperoso futuro, dato che non hanno mai fallito alcun progetto su cui hanno deciso di mettere mano”.

Per quanto riguarda la scelta del club nerazzurro, ricordando che in passato Investcorp era stato vicinissimo anche all’acquisizione del Milan, il cronista dell’Arabia Saudita ha illustrato la strategia pensata: “Il fondo ha diversi asset sparsi in giro per il mondo, che attualmente vengono gestiti con positività. Tempo fa è stata presa la decisione di acquisire un club calcistico come nuova risorsa da aggiungere al portafoglio. Adesso la scelta è ricaduta sull’Inter poiché è ritenuta una squadra adatta agli investimenti, con una tifoseria numerosa e una proprietà attuale che, causa debiti, dovrà vendere”.

Nonostante sia un top club dal valore assoluto, inoltre, il club nerazzurro ha costi d’accesso inferiori rispetto ad altre grandi società europee: “L’Inter ha una storia importante ed è uno dei club più prestigiosi del mondo. Qualora venisse costruito uno stadio di proprietà i ricavi sarebbero giganteschi. Guardate invece quanto costano i club della Premier League, i prezzi sono altissimi. Pensate al Manchester United e capirete perché al momento l’Inter è un’opzione molto attraente“.