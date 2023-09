Dopo la prima sconfitta stagionale arrivata a San Siro contro il solito Sassuolo, Simone Inzaghi ha intenzione di rimischiare le carte in tavola. Il tecnico nerazzurro nell’ultimo turno ha visto una squadra stanca, con diversi titolari che hanno bisogno di tirare il fiato e recuperare le energie in vista del secondo match europeo di martedì prossimo contro il Benfica.

Guai però a sottovalutare la Salernitana in una sfida in cui l’Inter è chiamata a tornare subito al successo per dimostrare che contro il Sassuolo si è trattato di un semplice caso isolato. Per la trasferta campana, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi pare si sia deciso a dare un’importante chance a due nuovi arrivati invocati a gran voce dai tifosi, che bene hanno fatto nelle prime uscite di questa stagione: Benjamin Pavard e Davide Frattesi.

Queste due potrebbero non essere le uniche novità di Inzaghi nello schieramento iniziale. Il tecnico nerazzurro lancerà con ogni probabilità anche Alexis Sanchez in avanti al fianco di Marcus Thuram, al posto di un esausto Lautaro Martinez. Possibile spazio anche per Carlos Augusto al posto di Dimarco sulla sinistra dopo l’ingresso positivo avuto contro il Sassuolo.

L’opinione di Passione Inter

Dopo lo scivolone interno contro il Sassuolo, pare doveroso rivedere gli interpreti dal primo minuto. Soprattutto perché, tra i nuovi arrivati, Pavard, Frattesi e Carlos Augusto hanno già dimostrato di poter rientrare perfettamente nelle rotazioni. Opportunità da non sprecare per Alexis Sanchez, troppo importante nelle dinamiche del turnover del reparto avanzato considerata l’assenza prolungata di Marko Arnautovic fuori per infortunio. Grande curiosità, inoltre, intorno al nome di Klassen, apprezzato solamente per pochi minuti nell’assalto finale contro il Sassuolo.