Prosegue la grande parata dell’Inter lungo le strade di Milano per la conquista del 20° Scudetto. Scatenati anche i giocatori, che hanno ballato e cantato insieme ai tifosi a lungo. Come, ad esempio, Lautaro Martinez e Bastoni, che hanno accompagnato i tifosi in un coro che recitava: “E chi non salta è un milanista, pezzo di m***a!”.

Questo il video: