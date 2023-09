Salernitana-Inter è già decisiva: le ultime tra campo e infermeria

Non è una vigilia come le altre quella di oggi per Inter e Salernitana. Per ragioni diverse, legate anche a situazioni di classifica opposte, entrambe le formazioni non stanno vivendo ore di grande serenità. Da una parte i pensieri di Simone Inzaghi che dopo la sconfitta con il Sassuolo sa di non poter commettere altri errori, dall’altra le paure di Paulo Sousa che già domani sera potrebbe giocarsi la panchina.

Le pressioni intorno all’allenatore portoghese sono davvero alte, dopo aver collezionato solamente 3 punti nei primi sei incontri di campionato. La sconfitta dell’ultimo turno contro l’Empoli, poi, è stata per ammissione dello stesso Sousa la peggior partita sotto la sua gestione. Insomma, un momento poco felice, reso ancor più buio dalla possibile assenza dell’ex Candreva uscito per un problema muscolare contro i toscani. Atteso invece al ritorno da titolare Boulaye Dia nel ruolo di centravanti, mentre Coulibaly e Ikwuemesi non saranno certamente dell’incontro.

Infermeria che di certo non sorride nemmeno ai nerazzurri, a causa dell’infortunio di Frattesi appena comunicato dal club. L’assenza del centrocampista si unisce a quelle di Cuadrado, Sensi e Arnautovic, ma soprattutto va a togliere ad Inzaghi un titolare annunciato per il match dell’Arechi. Considerata l’assenza dell’ex Sassuolo, il tecnico piacentino potrebbe dunque riproporre in mezzo al campo gli stessi interpreti schierati nella sconfitta dell’ultimo turno.

Doppio avvicendamento atteso in difesa con Pavard e de Vrij dal primo minuto insieme a Bastoni, mentre Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco a sinistra. Ancora da sciogliere, invece, il ballottaggio in avanti tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez per far coppia al fianco di Marcus Thuram.