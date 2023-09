L’Inter ancora su Taremi: obiettivo per gennaio o per l’estate

Serve un attaccante. Che sia a gennaio o a fine stagione, l’Inter avrà quasi sicuramente bisogno di un nuovo centravanti. Togliendo Lautaro e Thuram, i due punti fermi di Inzaghi, il reparto offensivo attualmente è composto da Arnautovic – al momento infortunato – e Sanchez, due giocatori con ormai una certa età (entrambi hanno 34 anni) e che quindi non possono dare troppe garanzie, anche dal punto di vista fisico. Ecco perché la dirigenza nerazzurra, stando a quanto scrive calciomercato.com, non avrebbe mollato la pista Taremi, già cercato negli scorsi mesi.

L’attaccante del Porto è stato uno dei nomi più chiacchierati nell’ultima sessione di mercato, in ottica Inter ma non solo. Il Milan, ad esempio, è stato molto vicino all’acquisto. L’iraniano rappresenta un colpo molto appetibile, soprattutto per la situazione contrattuale: andrà in scadenza a giugno. Secondo cm.com, Taremi non sarebbe convinto di rinnovare con i Dragoes e allora i nerazzurri restano alla finestra: sia in caso di arrivo a parametro zero in estate sia per un’eventuale trattativa “facilitata” a gennaio, può diventare una soluzione vantaggiosa.

In questo senso, alcuni osservatori interisti saranno presenti questa sera al Da Luz per la partita tra Benfica e Porto. Certo, c’entra ovviamente il fatto che la squadra di Schmidt sarà la prossima avversaria dell’Inter in Champions, ma anche una rispolverata alle qualità di Taremi non può far male. E chissà che tra qualche mese non si concretizzi davvero il suo trasferimento a Milano, sponda nerazzurra.