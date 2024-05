I top club su Thuram. Sky: “L’Inter non può fare nulla”

L’ottima prima stagione in Italia e all’Inter di Marcus Thuram non è passata inosservata nel resto d’Europa e – secondo Sky Sport – sono molti i top club che si sono già messi sulle sue tracce. Per questo motivo, è possibile che i nerazzurri ricevano offerte nel prossimo calciomercato estivo.

C’è però un’altra strada, che porta dritti alla clausola rescissoria presente nel contratto del francese e pari a 85 milioni di euro. Come sottolinea l’emittente satellitare, il pagamento della clausola taglierebbe fuori l’Inter dai giochi, in quanto il club non potrebbe fare nulla per trattenere il giocatore. Tutto passerebbe dunque dalla sua volontà ed è su questo che fanno leva Marotta e Ausilio: Thuram, come Lautaro, sta bene a Milano ed è entusiasta della sua esperienza interista.

In caso di cessione, per il club nerazzurro si tratterebbe di un’operazione simile a quella che ha coinvolto André Onana la scorsa estate. Il portiere camerunese, come il numero 9 di oggi, era arrivato a parametro zero. Lecito pensare che quella di Thuram sarebbe una plusvalenza ancor più corposa rispetto ai 55 milioni incassati dal Manchester United.