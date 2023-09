UFFICIALE – Rinnovati i contratti di Stabile e di Stankovic

L’Inter Primavera può sorridere per due motivi. Prima di tutto nella giornata di oggi ha battuto per 4-0 il Torino grazie ad uno spettacolare Issiaka Kamate, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Oltre a ciò è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Aleksandar Stankovic e di Giacomo Stabile. A comunicarlo è il sito dell’Inter che scrive: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic”.

Un’importante mossa da parte del club nerazzurro che blocca così due suoi talenti con ampi margini di crescita. Entrambi erano stati aggregati alla prima squadra durante il ritiro estivo. Il centrocampista figlio di Dejan lo è ancora motivo per cui ha saltato la sfida di oggi con l’Under 19. Il difensore classe 2005 invece al momento è infortunato ma Francesco Stante non ste facendo sentire l’assenza in Primavera.