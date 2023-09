Ag. Lautaro Martinez: “Ha rifiutato tante opzioni perché vuole l’Inter”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha svelato a tvplayofficial un retroscena di calciomercato riguardo l’attaccante argentino: “L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni, Lautaro ha avuto tante proposte ma non solo da lì. Quando gli parlo di queste opzioni mi dice “Inter Ale, Inter…”. Il rinnovo? Non ha ascoltato nulla che non fosse l’Inter, sente di appartenere qua”.

L’agente del Toro di Hakimi ha poi continuato parlando del tema rinnovo: “Lautaro è all’Inter perché gli piacciono società e squadra. Quest’estate tutto il mondo ha parlato della sua possibile cessione ad un’altra squadra, ma la realtà è che lui ha deciso di restare, perché gli piace la tranquillità e considera che la sua squadra sia l’Inter. E’ felice, è il capitano della squadra, lavoriamo affinché sia sempre così. Credo che il rinnovo sia una possibilità. Ne abbiamo parlato sia con l’Inter che con Lautaro. Il legame con l’Inter è qualcosa di importante. Credo che sia importante per tutti avere un legame duraturo. Ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare all’Inter.”