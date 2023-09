Niente più scivoloni: ecco come Inzaghi vuole rimanere in vetta

La sconfitta contro il Sassuolo ha riportato alla mente dell’Inter alcuni fantasmi del passato. Nella scorsa stagione, infatti, scivoloni del genere sono stati abituali e i nerazzurri non possono permettere che ciò riaccada, se vogliono puntare allo Scudetto.

Lo sa bene Simone Inzaghi, che, ricorda La Gazzetta dello Sport, non può permettersi arrivare lontano dal primo posto come nella scorsa stagione, con ben 12 sconfitte. Anzi, c’è bisogno di più, perché la “mission” aziendale è chiara: l’Inter deve lottare per il campionato.

Il tecnico lo sa ed è consapevole del modo per riuscirci, visti anche i tanti impegni in calendario. La sua Inter deve imparare a gestire meglio le partite e a dosare le energie. La partita contro il Sassuolo ne è stata la testimonianza plastica. I nerazzurri dovranno migliorare, per non ripetere gli stessi errori.

L’opinione di Passione Inter

La prima sconfitta stagionale ha risvegliato il mondo nerazzurro dal sogno delle prime giornate. Per arrivare fino in fondo ci sarà da faticare e l’Inter dovrà imparare a essere forte anche nelle difficoltà, cosa che non è accaduta mercoledì sera.