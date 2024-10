Chi è il “nuovo Odegaard” dell’Inter che sta brillando in Primavera

La Primavera dell’Inter è da sempre fucina di grandi talenti. In questa stagione, che ha visto l’arrivo di Andrea Zanchetta sulla panchina, la squadra giovanile nerazzurra sta scoprendo una nuova promessa, ancora giovanissima, ma già in grado di mostrare un potenziale di alto livello.

Si tratta di Giacomo De Pieri, trequartista mancino che sta già incantando con le sue giocate e che è già andato a segno sia in Youth League, sia in campionato. La sua stagione è appena iniziata, ma la sua classe e le sue giocate lasciano già intravedere un futuro importante. Nel frattempo, conosciamo un po’ meglio le sue caratteristiche e la sua carriera fin qui.

De Pieri Inter

Classe 2006, Giacomo De Pieri è nato il 29 dicembre in provincia di Treviso, a Lughignano, frazione di Casale sul Sile. Ha mosso i suoi primi passi calcistici nella Liventina, società affiliata all’Inter, mettendosi subito in mostra un talento fuori scala.

Ecco, allora, che già a 13 anni gli scout nerazzurri lo hanno convocato a Milano per aggregarsi al club nerazzurro. Dalla stagione 2021/2022, pertanto, fa parte delle giovanili dell’Inter e in questa stagione è stato aggregato alla Primavera, da sotto età, trovando subito spazio e numeri importanti.

De Pieri skills e caratteristiche

Trequartista mancino dotato di estro e fantasia è stato paragonato da Tutto Mercato Web a Odegaard come tipologia di giocatore. Con il novergese dell’Arsenal condivide, con i dovuti distinguo, la tecnica elegante, la propensione al dribbling e la capacità di farsi trovare nel vivo della manovra nelle zone decisive.

Da non sottovalutare, però, anche un’ottima propensione al gol. In Primavera ha trovato la rete in Youth League e in campionato, ma negli anni passati è sempre andato abbondantemente in doppia cifra. Un 10 moderno, dunque, capace di incidere negli ultimi metri di campo, sia come rifinitore che come realizzatore.

Carriera De Pieri

18 anni ancora da compiere, la carriera di De Pieri è ancora agli albori, ma nelle due stagioni con le giovanili dell’Inter ha già messo a segno rispettivamente 16 e 14 gol. In Primavera ha collezionato fin qui 9 presenze (7 in campionato e 2 in Youth League), andando a segno 2 volte e realizzando anche 3 assist.

Il suo profilo sembra essere tenuto molto in considerazione in casa nerazzurra, anche in ottica Prima Squadra, tanto che Inzaghi lo ha già convocato diverse volti per aggregarsi agli allenamenti dell'”Inter dei grandi”.

Anche a livello di Nazionale Italiana, è stato convocato con tutte le giovanili, quasi sempre da sotto età, e ha già trovato l’esordio con l’Under 20. De Pieri, pertanto, sembra essere sulla strada giusta per un’ottima carriera e non resta che seguire con attenzione la sua crescita.