Inzaghi: “Scudetto? Non dipende più da noi ma ci proviamo”

L’Inter vince 0-2 sul campo del Torino grazie ai gol di Zalewski nel primo tempo e di Asllani su calcio di rigore ad inizio ripresa. Al termine del match il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita e fornire le sue sensazioni su questo incontro della 36° turno di Serie A. Di seguito le sue risposte raccolte in presa diretta da Passione Inter alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino.

Zalewski in questa posizione? “Sappiamo che ha delle qualità importanti e abbiamo deciso di alzarlo. Buone anche le prestazione di Correa e Asllani, venivamo da una partita difficile ma con coraggio siamo riusciti a fare bene. Non dipende più da noi lo Scudetto ma ci proviamo. Anche oggi ha iniziato a piovere come in Champions League. Abbiamo fatto una partita organizzata contro una squadra che non perdeva da 9 partite”.

Taremi come sta? “Taremi ha avuto la pubalgia per tutto il girone d’andata e poi dopo la Nazionale è tornato con una lesione. Zielinski anche è appena rientrato ma adesso entrambi stanno bene e possono darci una mano”.

Il PSG ha meno impegni dell’Inter fino alla finale, come peserà? “Noi dobbiamo arrivare a quella partita giocando con il sorriso, ma ci stiamo giocando anche uno scudetto e non possiamo riposarci. Ci saranno anche la Lazio e il Como che non si possono sottovalutare. Avevo timore del Toro che è sempre organizzato ma sono molto contento, ora ci riposiamo due giorni e poi testa alla Lazio”.