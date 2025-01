Nuovo scontro nello spogliatoio del Milan: alta tensione verso il derby

Tensione alle stelle all’interno dello spogliatoio del Milan dopo l’ultima sconfitta di Champions League contro la Dinamo Zagabria. La formazione rossonera, rimasta fuori dalle prime otto in classifica, dovrà disputare i playoff per cercare di accedere successivamente agli ottavi di finale.

Dopo il durissimo faccia a faccia avvenuto sul prato di San Siro davanti ad oltre 70mila tifosi e in diretta televisiva tra Sergio Conceicao e Davide Calabria, ieri era un altro scontro sarebbe avvenuto all’interno dello spogliatoio del Milan lontano dai riflettori.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, Morata non avrebbe per niente gradito la sostituzione di inizio secondo tempo. Un episodio da cui sarebbero scaturite nuove tensioni con l’allenatore portoghese, in totale difficoltà sotto l’aspetto gestionale. Un clima che inevitabilmente sta condizionando sia i risultati che la serenità dell’intero ambiente, a pochissimi giorni dal derby tra Milan e Inter in programma per domenica 2 febbraio alle ore 18.00.