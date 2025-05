Da qualche settimana l‘Inter ha definitivamente riaperto le danze in vista del prossimo calciomercato. In attesa di portare a termine campionato e Champions League, prima di prendere parte al Mondiale per Club che avrà inizio a giugno, il club nerazzurro sta giustamente programmando le mosse da realizzare durante il mercato estivo.

Tra i principali obiettivi di mercato in cima alla lista dell’Inter rimane Nico Paz. A tal proposito, di recente il vice presidente Javier Zanetti è stato avvistato a cena con il giovane fantasista del Como, lasciando l’ennesimo indizio sulle serie intenzioni del club. L’argentino, però, è ancora legato al Real Madrid che nei suoi confronti vanta ben tre clausole di recompra. La volontà dei blancos, pertanto, potrà risultare decisiva nell’ambito di un possibile affare.

Un’alternativa a Nico Paz è poi rappresentata da un altro di casa Real Madrid, vale a dire Arda Guler. Il trequartista turco, reduce da un finale di stagione in crescita, non ha trovato tantissimo spazio nei suoi primi due anni trascorsi in Spagna ed ha acceso diverse sirene di mercato. L’Inter, per questa ragione, ha chiesto informazioni sulla situazione del ragazzo, senza però avanzare alcuna trattativa.

A tal proposito, possiamo riportarvi in esclusiva su Passione Inter alcune novità raccolte sul fronte Arda Guler. Fonti vicine al fantasista classe 2005, infatti, fanno sapere che con l’addio certo di Carlo Ancelotti e l’approdo imminente di Xabi Alonso in panchina, lo status del ragazzo potrebbe cambiare. Con il ritorno dello spagnolo a Madrid nelle vesti di allenatore, dunque, sono in netta risalita le possibilità di una permanenza di Arda Guler in maglia Real.

L’intenzione dello stesso ragazzo è sempre stata quella di volersi imporre con il Real Madrid, nonostante il minutaggio sin qui non troppo esaltante. In ogni caso, prima di qualsiasi decisione, il calciatore vorrà parlare con Xabi Alonso e convincerlo a puntare sulle sue qualità. Sembra dunque probabile che il tecnico spagnolo, molto abile nella gestione dei giovani calciatori, voglia metterlo al centro del suo progetto.

L’Inter, in questo contesto, non potrà far altro che attendere quelli che saranno gli sviluppi tra calciatore e nuovo allenatore. Nel frattempo, si cercherà di battere la pista Nico Paz cercando la complicità dello stesso Real Madrid per affondare il colpo.