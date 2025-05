Zanetti PIZZICATO a cena con Nico Paz: il punto sull’affare

Da mesi è risaputo che uno dei primi obiettivi di mercato dell’Inter per questa sessione estiva del 2025 sia senza dubbio un talento come Nico Paz. Il trequartista classe 2004 del Como ha fatto vedere ottime cose in questa sua prima annata di Serie A e per questo il club nerazzurro ha messo gli occhi su di lui come stella del futuro.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti è stato pizzicato a cena con Nico Paz e la sua famiglia in un elegante ristorante di Como. Ufficialmente questo incontro viene etichettato come amichevole, visti gli ottimi rapporti tra l’ex capitano dell’Inter e Pablo Paz, papà del trequartista, con cui ha giocato in nazionale.

Tuttavia, è chiaro come lo stesso Zanetti stia cercando anche di sfruttare questi buoni rapporti che ha con la famiglia del talento del Como per provare a capire i margini di fattibilità di questa operazione. C’è poi da tenere conto del fatto che il Real Madrid gode sempre di una clausola di riacquisto per riprenderselo e sarà uno scoglio duro da evitare.