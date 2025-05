3 competizioni in più per l’Inter in caso di trionfo in Champions

Il 31 maggio è in programma la partita più importante della stagione per l’Inter che giocherà la finale di Champions League contro il PSG. Per i nerazzurri si tratta della seconda finale negli ultimi tre anni e questa volta ci arriva con maggiore consapevolezza vista la qualità degli avversari eliminati come Bayern Monaco e Barcellona.

In caso di trionfo in questa finale che si giocherà a Monaco di Baviera, l’Inter otterrebbe senza dubbio grandissimo prestigio per la vittoria del torneo più importante d’Europa ma anche enormi profitti dalla UEFA per questa edizione di Champions League che vale degli introiti da record: i nerazzurri possono sfondare quota 200 milioni di euro.

Come se non bastasse, oltre al prestigio, alla gioia e al denaro, l’Inter otterrebbe anche grande visibilità internazionale e moltissimi punti nel ranking UEFA che possono far molto comodo per i sorteggi della prossima Champions League e anche per il blasone del club. Infine guadagnerebbe anche il pass per altre 3 competizioni.

Forse non tutti sanno infatti che vincere la Champions League garantisce la partecipazione ad altri 3 tornei molto importanti che si terranno nei prossimi anni. Il primo è la Supercoppa Europa che si gioca sempre ad agosto e che nel 2025 si terrà a Udine. Poi chi vincerà tra Inter e PSG si qualificherà anche al Mondiale per Club a 32 squadre del 2029 oltre che all’annuale torneo Intercontinentale che si svolge ogni stagione.