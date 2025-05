Ricavi UEFA da RECORD: l’Inter può sfondare i 200 milioni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in luce gli enormi introiti che l’Inter sta riuscendo a portare a casa grazie al suo eccezionale cammino in Champions League. Tra sponsor, incassi al botteghino e ricavi UEFA, le casse nerazzurre stanno segnando un sacco di “segni +” in questa stagione.

Dai soli introiti della UEFA la società di viale della Liberazione ha incassato ben 133 milioni di euro in questa stagione, ai quali ne vanno sommati 60 incassati al botteghino per i biglietti e questo fa un totale di circa 193 milioni. Ma non è finita qui: l’Inter può infatti raggiungere e superare i 200 milioni di euro.

Già con la sola cifra guadagnata oggi, il club milanese ha stabilito un nuovo record per le squadre di Serie A (il cammino fino alla finale del 2023 aveva portato poco più di 100 milioni all’Inter). Per raggiungere quota 200 sarà necessario vincere la finale perché ne entrerebbero altri 6 per la vittoria del trofeo più altri 4 automatici per la partecipazione alla Supercoppa Europea.