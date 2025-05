Oaktree sogna la Champions: MAXI premio ai giocatori

La finale di Champions League, la seconda in tre anni, è già un traguardo storico per l’Inter. Come è noto, però, l’appetito vien mangiando e ora tutto il mondo nerazzurro sogna l’impresa il 31 maggio a Monaco, contro il Paris Saint-Germain. A crederci più di tutti sembra essere la stessa proprietà, con Oaktree che ha preparato una cifra importante in caso di vittoria.

Un “maxi premio”, così lo definisce La Gazzetta dello Sport, da 10 milioni di euro, da dividere tra tutti i giocatori. Più del triplo di quello da 3 milioni previsto per la qualificazione alla finale. Si trattano di circa 400 mila euro a testa lordi, che gratificherebbero ulteriormente il percorso già storico dell’Inter.

Non si tratta di certo di una motivazione aggiuntiva (sarebbe superflua e peraltro i premi vittoria sarebbero già previsti nei contratti dei giocatori stessi), ma di un riconoscimento e un segno di vicinanza da parte di tutta la proprietà, che sogna un traguardo storico, a un anno dal suo insediamento.