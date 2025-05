Dalla Spagna: “100 milioni da Barça e Real per il titolare dell’Inter”

Il percorso che l’Inter sta facendo in questa edizione della Champions League è stato probabilmente ancora migliore di quello del 2023 quando è stata raggiunta la finale proprio come in questa stagione. Nelle ultime settimane i nerazzurri hanno infatti eliminato dei colossi come il Bayern Monaco e il Barcellona.

E sono proprio i blaugrana assieme ai loro storici rivali del Real Madrid ad essere sulle tracce di uno dei migliori giocatori dell’Inter. Secondo quanto riportato dai media spagnoli le due grandi de La Liga avrebbero messo gli occhi su Alessandro Bastoni, uno dei nerazzurri che più si è messo in luce in questa Champions League.

Il media iberico Fichajes.net riporta anche di una presunta offerta pronta da circa 100 milioni di euro che il Real Madrid sarebbe disposto a fare all’Inter nel corso dell’estate. Bastoni è certamente uno dei leader tecnici e morali della squadra di Inzaghi, motivo per il quale sarà molto difficile che la società decida di cederlo senza pensarci a lungo.