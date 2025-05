“Torna di moda per l’Inter”: col PSG si tratta anche il mercato

Tutti gli occhi degli appassionati di calcio sono già proiettati alla finale di Champions League che come ogni anno è l’appuntamento più atteso perché assegna il trofeo più prestigioso. In questa stagione se lo contenderanno il PSG e l’Inter, due società che potrebbero intrecciare il loro destino anche sul fronte mercato.

Sotto contratto con il club francese c’è infatti un giocatore che piace molto ai nerazzurri e che potrebbe tornare di moda per il club. Si tratta di Marco Asensio, fantasista spagnolo attualmente in prestito all’Aston Villa. Come analizzato da OneFootball, il futuro dell’ex Real Madrid è aperto a diverse possibilità fra cui pure l’Inter.

Ecco infatti che può riaprirsi l’affare di mercato “Asensio Inter”, come riportato da voci estere che studiano le prossime mosse dell’Aston Villa. Il club inglese potrebbe riscattare per circa 15 milioni di euro il cartellino del classe 1996 dal PSG, se però decidesse di non farlo in estate si riaprirebbero le porte dei nerazzurri che non lo hanno mai tolto dalla lista obiettivi dopo il sondaggio dello scorso gennaio.