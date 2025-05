3 cessioni già decise all’Inter: Inzaghi chiede un ultimo favore

In seguito alla frenata che c’è stata in Serie A nelle scorse settimane (sconfitte con Bologna e Roma) ma anche all’epica impresa contro il Barcellona in Champions League, l’Inter si appresta a vivere un finale di stagione dai due volti. In campionato la squadra di Simone Inzaghi giocherà tre gare con delle riserve e poi il 31 maggio la grande notte della finale col PSG.

In questo scenario dovrà essere bravo l’allenatore nerazzurro a dosare al meglio le energie per arrivare a fine mese all’appuntamento a Monaco di Baviera con tutti gli elementi della rosa nella migliori condizioni possibile. Proprio in questa ottica Inzaghi chiederà dei favori ad alcuni giocatori già certi dell’addio all’Inter.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, il 1 luglio saluteranno per sempre Appiano Gentile due attaccanti come Arnautovic e Correa che sono in scadenza di contratto oltre ad Asllani che invece sarà ceduto. Inzaghi chiede loro di giocare un ultimo mese al massimo per aiutare l’Inter nelle 3 gare conclusive di Serie A facendo il pieno di punti.