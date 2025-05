Trevisani: “Inzaghi? Con la Champions io saluterei l’Inter”

La seconda finale di Champions League raggiunta in tre anni dall’Inter di Simone Inzaghi ha proiettato l’allenatore piacentino ancora più in alto nella storia del club nerazzurro. Il tecnico ex Lazio ha una nuova occasione per provare a vincere il trofeo più ambito d’Europa e per farcela dovrà battere il PSG di Luis Enrique.

In occasione di una delle ultime dirette su Cronache di Spogliatoio, si è parlato anche di che strada potrebbe prendere in futuro lo stesso Inzaghi nel caso in cui dovesse vincere questa finale di Champions League. Un commento forte arriva dal giornalista Riccardo Trevisani che propone uno scenario poco confortante per i tifosi dell’Inter:

“Se fossi Marotta offrirei un quinquennale a Inzaghi, se fossi l’allenatore invece fare un caro saluto ai posteri in caso di vittoria della Champions. Mi pare però difficile perché non credo che abbia voglia di andare via dall’Inter. Un allenatore per così tanti anni sulla panchina dell’Inter non si vedeva da Mancini. Anzi, sono 34 anni che un allenatore non fa 5 stagioni all’Inter, dai tempi di Trapattoni. Sono panchine toste da reggere”.