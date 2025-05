L’Inter si muove per il bomber: sgarbo al Napoli

In attesa di chiudere una stagione lunghissima, che da metà giugno la vedrà impegnata anche al Mondiale per Club, l’Inter ha iniziato a lavorare con una certa insistenza sul prossimo mercato. Il club nerazzurro ha intenzione di ringiovanire il proprio organico e, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi quattro anni, investire in entrata grazie ad un bilancio nettamente migliorato.

Tra i principali obiettivi fissati dal club, c’è la volontà di aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi un attaccante giovane, ma di grande talento. Un nome che da tempo circola negli uffici di Viale della Liberazione, oltre a profili come Santiago Castro e Nikola Krstovic, è quello di Ange-Yoan Bonny. Il centravanti del Parma ha mostrato grande fisicità e fiuto per il gol alla prima stagione in Serie A.

Come riferito da Calciomercato.com, il gradimento dell’Inter per l’attaccante francese classe 2003 è concreto, così come i colloqui già partiti con il Parma. Tra gli ostacoli per questa operazione, va senz’altro citato il Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis è sulle tracce dell’attaccante da tempo ed è pronto ad imbattersi in una nuova sfida con i nerazzurri.