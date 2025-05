In Inghilterra SICURI: “Inter su Cristiano Ronaldo Junior”

Reduce dalla prima convocazione con la Nazionale U15 del Portogallo, Cristiano Ronaldo Junior ha debuttato con la sua selezione nella giornata di ieri in occasione della vittoria ottenuta per 4-1 sul Giappone U15. Sulle orme del padre, anche il ragazzo classe 2010 ha deciso di indossare la maglia numero 7 alla sua prima apparizione in Nazionale.

Mezz’ora di partita per lui dopo essere subentrato nella ripresa e qualche spunto a mettere in mostra il suo talento. Da anni, infatti, non si fa altro che parlar un gran bene del figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, attualmente in forza all’Al-Nassr U15 dopo le giovanili affrontate prima con la Juventus e successivamente con la maglia del Manchester United, seguendo sempre i passi di CR7.

Secondo quanto riferito dal The Sun, Cristiano Ronaldo jr. sarebbe già finito nel mirino di diverse big europee, tra cui anche l’Inter. Cristianinho, come viene già definito, ha attirato sin qui l’interesse di numerose squadre, in particolare quello del Manchester United che più volte lo ha visionato da vicino. Tra gli altri club, inoltre, in Inghilterra vengono menzionati anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Hoffenheim, Juventus, Atalanta e Salisburgo.