Frattesi, Lautaro e Mkhitaryan: chi recupera per la Lazio

Il grande obiettivi di Simone Inzaghi e del suo staff medico è quello di recuperare al 100% tutti i suoi giocatori per la finale di Champions League del 31 maggio. In tal senso, non si metterà alcuna fretta ai giocatori dell’Inter che sono alle prese con alcuni problemi fisici visto che saranno valutati giorno per giorno.

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, nel programma di recupero della squadra sono previsti i rientri di Frattesi e Mkhitaryan almeno per la panchina nella gara di domenica sera a San Siro contro la Lazio. Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez invece punta alla trasferta di Como di settimana prossima per l’ultimo turno di Serie A.

Oggi pomeriggio l’Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo in seguito al successo contro il Torino e si capirà se è possibile anche il recupero di Pavard. Un riposo che però non hanno osservato gli infortunati che si sono presentati spontaneamente anche ieri al centro sportivo per recuperare la miglior forma.