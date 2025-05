Mercato Inter, Zanetti PROMETTE ‘acquisti importanti’

Intervenuto in diretta ai microfoni di ESPN il giorno dopo l’incredibile impresa compiuta contro il Barcellona, Javier Zanetti si è lasciato sfuggire alcune mosse che l’Inter sta già programmando per la prossima estate.

Il vice presidente del club nerazzurro, orgoglioso per la finale ritrovata in Champions League a due anni di distanza dall’ultima volta, ha anticipato che finalmente l’Inter tornerà ad investire in entrata per migliorare l’organico: “Con l’esperienza delle partite che abbiamo giocato, ci saranno acquisti e sicuramente arriverà qualche calciatore importante”.

Zanetti, inoltre, ha spiegato come vengono realizzati i colpi di mercato: “Come programmiamo gli acquisti? Prima cosa parliamo con l’allenatore per vedere quali sono le esigenze e in quali posizioni ha bisogno. Poi parlando con lui, le caratteristiche che cerca come allenatore e la forza che ha il club dal punto di vista economico, funziona così. Mastantuono lo vorrebbe avere qualsiasi squadra e in qualsiasi squadra giocherebbe molto bene. Caro per noi? Sì, per l’età che ha, credo che al River sta facendo un grande lavoro, ma non so fin quando se lo godrà”.