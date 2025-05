“Offerta non congrua”: SALTA l’acquisto dell’Inter

In vista del rinnovamento della rosa che l’Inter punta ad eseguire nella prossima sessione di mercato estiva, sono tanti i nomi che la dirigenza nerazzurra ha sondato negli ultimi mesi e lo sta continuando a fare. L’obiettivo è sempre quello di abbassare l’età media dell’organico di cui dispone mister Simone Inzaghi, come da direttive del fondo Oaktree.

Tra i diversi profili finiti nel mirino dell’Inter c’è anche quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 che il prossimo mese sarà svincolato dopo cinque stagione al Lille. In merito al futuro della punta canadese, si è espresso il giornalista Alfredo Pedullà. Dal proprio canale YouTube, l’esperto di mercato non porta notizie piacevoli per i tifosi nerazzurri che sperano in questo colpo. Ecco il suo commento:

“L’Inter e la Juventus hanno seguito Jonathan David ma la proposta che hanno fatto non è stata ritenuta congrua. Per il canadese in uscita dal Lille le due società avrebbero voluto uno sconto. Nel frattempo il Napoli ha fatto un’offerta molto importante, c’è ancora qualcosa da definire sulle commissioni ma la società ha accettato l’inserimento di una clausola ma ora c’è il gradimento e siamo in una fase giusta per l’affare”.