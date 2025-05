Zirkzee-Inter, costo e formula dell’affare: cosa c’è di vero

Nella giornata di oggi – mercoledì 14 maggio – sono emerse delle novità sul fronte mercato per quanto riguarda l’Inter. In questo momento l’obiettivo principale dei nerazzurri è quello di riuscire a trovare dei rinforzi importanti per il suo attacco in vista della prossima stagione in modo da avere più alternative in questo reparto.

A fare il punto sui nomi presenti nella lista obiettivi di Marotta e Ausilio, ci pensa il Corriere dello Sport che inserisce tra i principali obiettivi anche il nome di Joshua Zirkzee. Il quotidiano romano assicura che il profilo del centravanti olandese sia uno dei preferiti per la dirigenza nerazzurra e che sia in uscita dal Manchester United.

Zirkzee sarebbe un’ottima alternativa per Inzaghi alla sua coppia titolare composta da Thuram e Lautaro. Per l’Inter c’è l’idea di provarci in prestito con diritto di riscatto: è un calciatore giovane e il suo ingaggio rientra nei parametri Oaktree. Un anno fa lo United lo pagò 40 milioni di euro ma ora si è svalutato e potrebbe costare di meno.