Finale Champions, svelata la SORPRESA per i tifosi a Milano

Tutti i tifosi nerazzurri contano i giorni che li sperano dal 31 maggio, ovvero la data in cui l’Inter sfiderà il PSG nell’attesissima finale di Champions League. Ovviamente saranno una percentuale molto ridotta di sostenitori nerazzurri che potranno andare a Monaco di Baviera per questa delicatissima partita e molti altri dovranno restare in Italia.

Per quanto riguarda la città di Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha spiegato ai microfoni di radio RTL 102.5 che sono in corso gli studi per poter mettere un maxi schermo a San Siro e consentire così a migliaia di tifosi dell’Inter di radunarsi insieme per assistere a questa finale di Champions League.

“A Milano stiamo discutendo con l’Inter e anche con la Prefettura, non è ancora una notizia ufficiale ma c’è un’intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro per garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla”, spiega il sindaco milanese.

“Ci sono motivi di ordine pubblico, perché San Siro è molto più semplice da controllare e poi c’è un tema di capienza perché l’accesso in piazza Duomo è molto più limitato. […] Ora sia io che il prefetto ne stiamo parlando con l’Inter, io mi auguro che la cosa si faccia. Credo che sia una buona idea che appoggio e che penso sia nella volontà della Prefettura”, conclude Giuseppe Sala spiegando la situazione.