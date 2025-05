Dopo Nico Paz 3 nomi per l’attacco dell’Inter: 2 sono novità

Il calciomercato è ormai pienamente entrato nel vivo con tante trattative che possono spiccare il volo nel giro di poco tempo per l’Inter e per tanti altri grandi club. L’inserimento da parte della FIFA delle breve sessione di mercato ad inizio giugno, in vista del Mondiale per Club, ha fatto anticipare le mosse delle dirigenze.

Il Corriere dello Sport questa mattina riporta la notizia legata alle manovre che l’Inter vuole fare per migliorare il suo attacco nella prossima stagione. Alle spalle di una coppia affiatata come quella formata da Lautaro e Thuram servono infatti dei giocatori affidabili e ce ne sono ben 3 che sono alternativi a Nico Paz, obiettivo da mesi.

Il primo è quello già noto di Giacomo Raspadori dal Napoli che potrebbe essere coinvolto in un affare con Davide Frattesi qualora il club azzurro presentasse un’offerta all’Inter per il suo numero 16. I due nomi nuovi presenti nella lista obiettivi di Marotta sono invece quelli di Joshua Zirkzee del Man United e di Ange-Yoan Bonny del Parma.