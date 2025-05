Come sta andando la stagione di Pio Esposito in prestito

Il campionato di Serie B si è concluso ieri sera con la disputa dell’ultima giornata che era stata rinviata per via dei funerali di Papa Francesco dello scorso sabato 26 aprile. Uno dei protagonisti assoluti di questa stagione è stato senza dubbio il talento Francesco Pio Esposito che ha fatto molto bene con la maglia dello Spezia dove è arrivato in prestito dall’Inter.

Il centravanti classe 2005 ha trascinato il suo Spezia verso il terzo posto finale che varrà la disputa dei playoff alla formazione ligure e quindi anche la speranza di poter tornare in Serie A. Anche nell’ultimo turno contro il Cosenza, è arrivato il gol di Esposito che è stato il 17° in questo suo campionato di Serie B, oltre a due assist.

Con queste 17 reti l’attaccante cresciuto nell’Inter chiude al secondo posto la classifica marcatori in Serie B, alle spalle del solo Laurienté del Sassuolo che è primo a quota 18. Ora per lui, dopo i playoff con lo Spezia, si aprono le porte per un’estate molto importante tra Nazionale Under 21 e futuro tutto da scrivere con l’Inter.

Dovrebbe infatti aggregarsi alla prima squadra nerazzurra per il Mondiale per Club una volta finiti gli impegni con la selezione azzurra U21. Sarà compito di Simone Inzaghi valutarlo al meglio nel corso dell’estate per capire se possa essere già pronto per giocarsi le sue carte ai massimi livelli con l’Inter o se fare ancora un prestito.