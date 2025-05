Serie A, CAOS ultima giornata: doppia ipotesi e spareggio

Sono ancora parecchio confuse le idee che circolano in Lega per quanto riguarda l’ultima giornata di Serie A. La possibilità di uno spareggio scudetto tra Inter e Napoli, infatti, potrebbe mandare in tilt in calendario del 38esimo turno. Al momento, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi sul tavolo che però non convincono pienamente.

La prima riguarda l’anticipo dei due match Napoli-Cagliari e Como-Inter alla giornata del sabato, con le altre sfide programmate per il giorno dopo. Questo a patto che la formazione sarda sia salva, altrimenti scatterebbe l’obbligo della contemporaneità. Sarebbe comunque un rischio enorme perché come unica data in caso di spareggio rimarrebbe martedì 27 maggio, a soli quattro giorni dalla finale di Champions League di Monaco con il Psg. Ipotesi decisamente impensabile per la squadra di Simone Inzaghi.

L’altra possibilità riguarda l’anticipo a giovedì sia di Napoli-Cagliari che Como-Inter, anche in questo caso solo se il Cagliari sarà salvo, con eventuale spareggio in programma per domenica 25. Qui entrerebbe però in gioco un ostacolo non da poco conto che riguarda lo stadio in cui disputare l’incontro.

“Da regolamento – come ricordato dalla rosea – sarebbe a San Siro, ma è quasi scontato che per motivi di ordine pubblico si disputi all’Olimpico di Roma. Dove dovrebbe andare in scena Lazio-Lecce che andrebbe a sua volta anticipata, come tutti gli altri match che vedono impegnate formazioni in lotta per salvezza e Champions. Un bel caos”.

Pensare di posticipare un eventuale spareggio ad una data successiva alla finale di Champions sarebbe altrettanto impensabile. Questo perché da calendario sono in programma le qualificazioni delle Nazionali al Mondiale per Club, prima della partenza dell’Inter verso gli Stati Uniti per prendere parte al Mondiale per Club che vedrà il 18 giugno l’esordio dei nerazzurri.