Stramaccioni: “Ecco come Chivu può fermare il Napoli”

Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha speso grandi elogi nei confronti di Cristian Chivu. Il giovane tecnico rumeno, in piene bagarre per non retrocedere alla guida del Parma, è subentrato a stagione in corso e si è subito messo in mostra con idee di gioco molto interessanti.

Una squadra coraggiosa e con talenti da tenere d’occhio, capace lo scorso 5 aprile di fermare sul pareggio al Tardini l’Inter di Simone Inzaghi. Compito che Chivu vorrà cercare di replicare la prossima domenica nello scontro casalingo della penultima giornata contro il Napoli. Innanzitutto per guadagnare punti preziosi e tentare di allontanarsi dalla zona retrocessione, ma anche – perché no – per fare un favore ai suoi vecchi colori nerazzurri che inevitabilmente dipenderanno anche da questo risultato.

Queste le parole di Stramaccioni sulle possibilità del Parma contro il Napoli:

PARMA-INTER – “Ero al Tardini per la telecronaca, è stata una mini rivoluzione tattica. Il Parma faticava nel primo tempo e Cristian, nella ripresa, sotto di due gol, rivoluzionò la squadra: dentro Pellegrino e Ondrejka e 2-2. Sfiorando il 3-2. L’ha letta alla grande e soprattutto da quella gara è rimasto, giustamente direi, a tre dietro. Quella partita servirà ai suoi per credere nella possibilità di ripetersi”.

ANTI-BIG – “Il Parma si esalta quando trova avversari che lasciano qualche spazio in più, perché ancora non ha una struttura di calciatori ideale per dominare contro squadre più chiuse, che ti aspettano”.

COME BATTERE CONTE – “Grazie a Bonny e Pellegrino, è capace di rialzare velocemente il baricentro e tenere palla avviando transizioni pericolose. È una bella coppia: con Pellegrino accanto, Bonny è più libero mentalmente di svariare, e se comincia a muoversi dà fastidio soprattutto a difese che difendono lontano dalla porta. Altra carta che Chivu può giocare per mettere in difficoltà il Napoli sono i veloci cambi di lato ad innescare i quinti. Anche se davanti ci sarà la miglior difesa del campionato che si gioca il titolo… Coefficiente di difficoltà massimo”.

DA TENERE D’OCCHIO – “Ondrejka può cambiare la partita incorso, come accaduto con l’Inter. Attenzione a Leoni, profilo davvero interessante: è molto giovane e va lasciato tranquillo ma la sua crescita mi sta impressionando. Mi spiace invece per l’infortunio di Bernabè, giocatore che apprezzo molto”.