Inter-David, l’annuncio UFFICIALE infiamma il mercato

Confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, Jonathan David ha salutato ufficialmente il Lille. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025, ha confermato tramite il suo account di Instagram che dirà addio dopo cinque stagioni trascorse in forza al club francese. Il centravanti ha ringraziato chi lo ha accompagnato in questa lunga avventura ed è ora pronto a firmare a costo zero con qualsiasi altra squadra.

Questo il suo lungo saluto: “Ogni storia ha un inizio e una fine. È tempo per me dei saluti. Qui ho passato 5 stagioni incredibili, non sempre facili. Spero di avervi portato un po’ di gioia con i miei gol, oltre ai due trofei che abbiamo vinto insieme, che vi hanno portato piacere. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, i medici, i tecnici e tutti coloro che hanno speso del tempo con me in questo club. Grazie per tutto quello che mi avete lasciato a livello personale in questi anni. Infine ringrazio voi tifosi. Non abbiamo avuto il migliore degli inizi ma mi avete sempre supportato, anche nei momenti più complicati. Sarete sempre nel mio cuore. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per tutti i fantastici momenti che abbiamo condiviso e per non aver mai mancato di incoraggiare me e i miei compagni“.

Come vi raccontiamo da tempo, l’Inter è in corsa per ingaggiare David. Il club nerazzurro, però, non è l’unico sulle tracce del classe 2000 e se la dovrà vedere con diverse pretendenti, sia in Italia come il Napoli, ma soprattutto in Europa con tante big disposte a follie pur di averlo.