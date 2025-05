Le avversarie dell’Inter al Mondiale per Club: il calendario

Dopo le ultime partite tra la Serie A e la finale di Champions League che l’Inter giocherà in questo mese di maggio, a giugno inizierà un nuovo torneo che sarà inedito nella storia del calcio. Si tratta del primo Mondiale per Club in un format a 32 squadre che coinvolge tantissime grandi società da ogni angolo del pianeta.

Lo scorso mese di dicembre sono stati fatti i sorteggi per gli 8 gironi da quattro squadre ciascuno in questo Mondiale per Club. L’Inter è stata pescata nel girone E con altre tre società tutte provenienti da confederazioni differenti: si tratta degli argentini del River Plate, dei messicani del Monterrey e infine dei giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

Saranno queste le prime 3 avversarie dell’Inter nel girone E che i tifosi nerazzurri sperano di vincere o quantomeno di posizionarsi nei primi due posti per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale. Queste 3 partite si giocheranno negli Stati Uniti e dal 17 al 25 giugno con orari notturni in Italia ma le gare saranno visibili in chiaro, ecco dove.

Questo il calendario completo: