Mondiale per Club GRATIS: l’annuncio UFFICIALE della Fifa

Notizia incredibile appena lanciata dal presidente Fifa Gianni Infantino. Il nuovissimo Mondiale per Club 2025, in programma la prossima estate negli Stati Uniti, sarà visibile gratuitamente dai tifosi di tutto il mondo.

Grazie all’accordo appena raggiunto con Dazn, il numero uno della Fifa ha diffuso questo pomeriggio un comunicato ufficiale. La competizione, con Inter e Juventus come uniche due partecipanti dal campionato italiano, vedrà i migliori 32 club rappresentanti di ogni parte del mondo. Mondiale che prenderà il via già con i sorteggi della fase a gironi, in programma domani a Miami alle 19.00 (ora italiana).

Questo l’annuncio di Infantino: “Sono lieto di annunciare che la FIFA, in collaborazione con DAZN e FIFA+, porterà il meglio del calcio per club gratuitamente in ogni parte del mondo, ciò significa che ogni singolo tifoso di calcio in tutto il mondo potrà guardare i migliori calciatori dei 32 migliori club competere nel nuovo Mondiale per Club Fifa diventare i primi ‘Campioni del Mondo per Club FIFA’ ufficiali”.

Il presidente Fifa ha poi concluso dicendo: “La nuova Coppa del Mondo per Club FIFA è un torneo inclusivo basato sul merito che sarà l’apice del calcio per club a livello globale, catturando l’immaginazione di giocatori e tifosi in tutto il mondo. Grazie a questo accordo di trasmissione, miliardi di tifosi di calcio in tutto il mondo potranno guardare quello che sarà il torneo di calcio per club più ampiamente accessibile di sempre, e GRATUITAMENTE. Il calcio unisce il mondo”.