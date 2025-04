Cambia il ruolo di Carlos Augusto: Inzaghi lo ha già provato

Nel bel mezzo dell’emergenza legata agli infortuni, Simone Inzaghi ha dato il via ad alcuni possibili esperimenti in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Tra questi, il tecnico ha provato Carlos Augusto in un ruolo inedito rispetto a quelli in cui è stato utilizzato sino a questo momento.

Come sappiamo, il brasiliano è un vero e proprio jolly nell’organico nerazzurro. Inzaghi lo ha infatti utilizzato indistintamente sia da terzo di difesa che da quinto di centrocampo a sinistra, incassando sempre ottime prestazioni dall’ex Monza.

In vista di Parma-Inter di domani, match in cui non sarà ancora a disposizione Denzel Dumfries, Carlos Augusto potrebbe traslocare e cambiare fascia. Come riferito da Pasquale Guarro su X, l’esterno brasiliano è stato infatti provato sulla corsia di destra. Una soluzione che eventualmente Inzaghi potrà utilizzare a gara in corso, visto che Darmian rimane in pole dal primo minuto.