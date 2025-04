Attenta Inter, da Manchester 45 milioni per il difensore

Nuova maxi offerta in arrivo dalla Premier League che spaventa non poco il campionato italiano. Il Manchester United, infatti, sembra essere pronto a ‘scippare’ alla Serie A uno dei migliori talenti sbocciati in quest’ultima stagione.

Come riferito da caughtoffside, i Red Devils sono piombati da qualche settimana su Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il difensore classe 2005, per il quale la viola ha già rifiutato 35 milioni di euro dal Napoli lo scorso gennaio, è nel mirino di numerosi club.

Tra questi, come confermato dal tabloid inglese, vi sono anche Inter e Juventus, pronte a sfidarsi per il talentuoso centrale. Il tentativo del Manchester United, determinato ad andare incontro alle richieste della Fiorentina che chiede 45 milioni di euro per il cartellino di Comuzzo, potrebbe spiazzare tutti e bruciare la concorrenza.