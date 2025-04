Dumfries rientrato a Milano, Sky: “I tempi di recupero”

L‘Inter sta iniziando a fare maggiore chiarezza intorno al caso Dumfries esploso negli ultimi giorni. L’esterno, che aveva inizialmente deciso di farsi seguire da uno specialista in Olanda per curare il problema ai flessori della coscia destra, ha generato un leggero fastidio nei confronti del club.

In particolare, l’Inter non ha gradito la gestione complessiva dell’infortunio: non solo per la decisione di non affidarsi ai medici del club, ma anche per via dei tempi di recupero dilatati rispetto alle impressioni iniziali. Nel frattempo, questa mattina Dumfries ha risposto alle sollecitazioni del club ed ha già fatto rientro a Milano.

Come riferito da Sky Sport, l’olandese proseguirà le terapie ad Appiano Gentile e nel corso della prossima settimana si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Queste le ultime dal giornalista Andrea Paventi: “Rientrato Dumfries a Milano per proseguire le terapie. Alla fine della prossima settima ripeterà gli accertamenti strumentali e si capiranno meglio i tempi di recupero dell’esterno olandese”.