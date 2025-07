Romano SVELA: “Chi è vicino a Lookman mi dice una cosa”

Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman con il club bergamasco fermo sulla sua richiesta di 50 milioni di euro (a differenza dei soli 40 che accetterebbe da una società straniera). Il giocatore nigeriano ha già fatto sapere di avere un accordo con Marotta e Ausilio e di voler giocare a San Siro.

Rimane però ancora in piedi questa presa di posizione forte di entrambe le società che al momento non porta quindi al buon esito della trattativa. Dal suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano rivela un dettaglio su quest’operazione tra Inter e Atalanta per Lookman che gli è stato confidato da chi è vicino al giocatore:

“Resta la volontà del giocatore di andare all’Inter con cui ha già un accordo ma resta anche la distanza tra i club. L’Inter offre 40 e l’Atalanta vuole 50. Da chi è vicino a Lookman questa situazione viene raccontata come una partita a scacchi, ogni parte ha le sue ragioni e l’Inter vuole prendere Lookman a quelle condizioni che pensava fossero quello garantite per l’uscita. Il giocatore crede di aver fatto di tutto per l’Atalanta”.